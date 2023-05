Nice Festival di Chieri, 8 compagnie di circo dal mondo

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Otto compagnie internazionali per un totale di 19 repliche di spettacoli, 5 appuntamenti per le scuole del territorio, due laboratori di arti circensi, aperti a tutti, e l'accompagnamento della FC Street Band il 10 giugno.

Sono gli ingredienti della seconda edizione del Nice Festival di Chieri, dal 5 all'11 giugno nell'area ex Fidivi di Chieri e nell'elegante chapiteau di Compagnia Teatro nelle Foglie La manifestazione fa parte della serie di festival organizzati dal centro di produzione per il circo contemporaneo blucinQue/Nice, l'unico progetto riconosciuto e finanziato dal Mic in tutto il Nord Italia e uno dei quattro riconosciuti a livello nazionale.

Dal 2022 il centro ha creato una rete di partenariato con le quattro città di Grugliasco, Chieri, Moncalieri e Settimo Torinese, insieme a Torino, da cui sono nati i Nice Festival. A questi si aggiunge il Festival internazionale Sul Filo del Circo di Grugliasco, una kermesse da 20 anni punto di riferimento per il settore del circo contemporaneo in Italia e all'estero. "La seconda edizione del Nice Festival di Chieri offre l'opportunità al primo centro di produzione nazionale per il circo contemporaneo blucinQue/Nice di portare sul territorio un vero e proprio teatro viaggiante - spiega Paolo Stratta, direttore di produzione di blucinQue/Nice -. Lo chapiteau di Teatro nelle Foglie sarà il luogo in cui si potranno scoprire tutte le nuove tendenze della creazione artistica nazionale e internazionale, chiamando a raccolta spettacoli già consolidati e veri e propri debutti. Inaugura così una nuova tradizione che vede alternarsi spettacoli en plein air a quelli del cerchio magico e simbolico della pista del circo". (ANSA).