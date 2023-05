Late Spring festival, la musica incontra gli spazi della Reggia

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Si intitola Late Spring Music Festival, l'ultimo progetto che vede protagonista la Reggia di Venaria il 2, 3 e 4 giugno, un insolito festival pensato per fare incontrare la musica e il canto con gli imponenti e straordinari spazi barocchi della Residenza.

Con il ruolo di 'artista in residence', Claudio Pasceri, tra i più apprezzati violoncellisti italiani e già direttore artistico di festival prestigiosi, ha immaginato, insieme alla Reggia di Venaria, una rassegna musicale intensa e sfaccettata che vedrà protagonisti artisti di calibro internazionale che si esibiranno nei diversi luoghi iconici del complesso: Sala Diana e Cappella di Sant'Uberto, i Giardini, la Galleria Grande e gli spazi esterni del Castello della Mandria.

Una 'pacifica invasione in musica', come ha suggerito lo stesso Pasceri, secondo una ripartizione in diversi momenti della giornata. Ciascun episodio musicale è pensato ad hoc per gli spazi che lo ospitano, ed affronterà a 'temperature differenti', epoche e stili che dal Barocco arrivano alla musica dei nostri giorni, passando per i grandi del Classicismo e del periodo Romantico. Nel programma anche incontri per conoscere i segreti della grande musica, come quello del giorno inaugurale, il 2, alle 19,30, con il musicologi Enzo Restagno su 'J.S. Bach e la Solitudine degli strumenti ad arco.

Gli incontri musicali inizieranno il mattino per proseguire fino a sera quando si svolgeranno i concerti in Sala Diana.

Per l'occasione del Festival, il piano nobile della Reggia, la mostra 'All'ombra di Leonardo' e i Giardini saranno aperti fino alle 21.