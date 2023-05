Teatro Regio Torino, Ulisse Trabacchin direttore del Coro

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Ulisse Trabacchin sarà da giugno il nuovo direttore del Coro del Teatro Regio di Torino. Succede ad Andrea Secchi, appena nominato Maestro del Coro all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. "Sono molto soddisfatto della scelta, che ho condiviso con Cristiano Sandri, certo che l'esperienza e la competenza del nostro nuovo direttore del Coro saprà valorizzare e far crescere la già ottima compagine artistica", afferma Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio. "Ringrazio il maestro Trabacchin per aver accolto la nostra proposta e sono impaziente di iniziare questa nuova avventura con un professionista che stimo molto. Al maestro Secchi, che ringrazio per il lavoro svolto in questi cinque anni con passione e serietà, auguro il meglio per le sfide professionali che lo attendono" aggiunge Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio. Diplomato al Conservatorio di musica di Trieste in Composizione e Organo, Ulisse Trabacchin ha iniziato la sua esperienza artistica come collaboratore del maestro Peter Maag presso il Teatro Comunale di Treviso. Dal 1992 al 1993 è stato assistente di Giulio Bertola al Teatro La Fenice di Venezia, dove è stato Altro Maestro del Coro nel 2002 e fino al 2018.

Dal 2019 al 2021 è stato Altro Maestro del Coro al Teatro alla Scala di Milano, incarico che gli ha permesso di collaborare con alcuni dei più grandi direttori d'orchestra, fra i quali Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Valery Gergiev e Myung-Whun Chung. Recentemente ha collaborato con l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. È stato docente presso l'Accademia di Arti e Mestieri del Teatro alla Scala. Da novembre 2021 è Maestro del coro della Fondazione Arena di Verona. (ANSA).