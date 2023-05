Prelevavano acqua senza diritto, 5 imprese multate nel Vco

(ANSA) - VERBANIA, 12 MAG - Cinque imprese del Verbano-Cusio-Ossola sono state sanzionate per complessivi 30mila euro dai carabinieri forestali per illecito prelievo di acque pubbliche. Continuavano a prelevare acqua non avendone diritto, in quanto non avevano rinnovato le autorizzazioni concesse dalla Provincia per le captazioni idriche. Gli illeciti sono stati riscontrati nei comuni di Gravellona Toce, Bee, Domodossola, Santa Maria Maggiore e Vanzone con San Carlo.

I controlli, dettati dall'emergenza idrica, rientrano nella campagna avviata ad aprile su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Nel Vco, i carabinieri forestali hanno in particolare verificato le autorizzazioni rilasciate ad enti e imprese scadute negli ultimi tre anni: su dieci controlli, la metà dei quali su captazioni idriche superficiali tramite prelievo d'acqua da fiumi e torrenti e altrettanti su captazioni sotterranee con prelievo tramite pozzi di profondità, cinque hanno rivelato che al mancato rinnovo della concessione non era corrisposta l'effettiva cessazione del prelievo.

Le ditte sono quindi state sanzionate per l'illecito prelievo, per l'omesso versamento dei canoni di concessione e per il mancato smantellamento delle opera di presa installate.

