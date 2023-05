AstiTeatro, dal 22 giugno la 45a edizione del festival

(ANSA) - ASTI, 12 MAG - Dal 22 giugno al 2 luglio AstiTeatro, storico festival di teatro nazionale e internazionale, festeggia la quarantacinquesima edizione, organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

"45 anni, un compleanno importante per il nostro Festival di drammaturgia contemporanea che lo pone tra i più longevi d'Italia - affermano il sindaco Maurizio Rasero e l'assessore alla Cultura, Paride Candelaresi - AstiTeatro non solo è meta di grandi nomi a livello nazionale, ma anche culla di debutti e terreno di sperimentazione".

Quest'anno la direzione del festival è affidata a Mario Nosengo.

Tra gli spettacoli in programma figurano anche "Api e lievito" di Valeria Patera alla prima regionale, "Le volpi" CapoTrave di Lucia Franchi, Luca Ricci in anteprima nazionale, la prima nazionale di "Unprinted - Quello che non ti dicono" Compagnia Caterpillar. (ANSA).