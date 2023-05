Bolaffi, all'asta 250 opere di arte moderna e contemporanea

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Oltre 250 opere, dai primi del Novecento agli anni Duemila, saranno battute nell'asta primaverile di arte moderna e contemporanea organizzata da Aste Bolaffi l'11 maggio a Torino.

Una prima sezione raggruppa stampe, multipli ed edizioni, partendo dalle stampe di primo Novecento di Braque, Delaunay e Mirò, passando per le edizioni gioiello di Dalì, e arrivando alle grandi stampe di Warhol e ai multipli realizzati con nuovi materiali negli anni '60 tra gli altri da Christo, Paolini e Pistoletto.

La seconda sezione, dedicata alle opere uniche, include fra gli altri il grande disegno 'Tre personaggi con prisma' realizzato nel 1948 da Fortunato Depero per una pièce teatrale a New York. Ma ci sono anche dipinti di Osvaldo Peruzzi che ben rappresentano la pittura aerospaziale futurista, opere di Massimo Campigli e di Mario Tozzi.

L'asta prosegue con un gruppo di lavori degli anni '60 dall'Informale al Concettuale, tra cui l'opera di Carla Accardi 'Rossonero' del 1990, la pop art nostrana di Mario Schifano , e la Transavanguardia di Sandro Chia.

In catalogo anche una piccola selezione di gioielli d'artista, in cui spicca un anello di Giò Pomodoro. (ANSA).