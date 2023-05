A Villa Sassi Murder Mistery, spettacolo di teatro immersivo

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Dopo il successo ottenuto a Parigi, Ginevra, Londra, Città del Messico, Bruxelles e Milano, il momento di risolvere un terribile omicidio è arrivato anche a Torino. Villa Sassi, storica dimora, situata a pochi chilometri dal centro della città, e un tempo struttura ricettiva per nobili e personaggi di fama internazionale, ha aperto in esclusiva le sue porte per ospitare, dopo il grande successo riscosso a livello internazionale, Murder Mystery. L'evento, rivolto per lo più agli amanti del mistero, ai detective e agli appassionati del crimine, propone un gioco di investigazione teatrale coinvolgente e immersivo.

"È per noi un immenso onore, oltre che piacere, poter ospitare un simile spettacolo internazionale all'interno della nostra dimora. Si fa cultura, in qualche modo, intorno al mondo del teatro immersivo, che parte anche dall'improvvisazione e coinvolge tutto il pubblico. Si respira dell'aria buona da queste parti e magari, dopo aver risolto il rompicapo, si decide anche di concedersi un momento di relax nelle sale della Villa", spiega Patrizia Reviglio, anima di una ritrovata e rinata Villa Sassi.

I due spettacoli sono in programma ogni giovedì (alle 19 il primo e alle 21.30 il secondo) fino al 15 giugno.