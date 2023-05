Asti consegna l'Ordine di San Secondo a Papa Francesco

(ANSA) - ASTI, 05 MAG - Asti ha consegnato oggi in Vaticano a Papa Francesco l'Ordine di San Secondo, riconoscimento conferito annualmente dalla Giunta comunale, annunciato durante le festività di San Secondo, patrono cittadino.

Lo speciale riconoscimento consiste in una piccola riproduzione in metallo prezioso del Santo Patrono di Asti e in una pergamena riportante l'immagine del Santo Patrono, lo stemma del Comune, il nome dell'insignito e la motivazione e viene tradizionalmente attribuito a persone o enti che si sono particolarmente messi in luce con attività, azioni e iniziative a favore della comunità astigiana.

"Una giornata indimenticabile", è il commento, affidato ai social, del sindaco di Asti, Maurizio Rasero.

Questa la motivazione del riconoscimento: "Per il forte legame che ha sempre mantenuto con il territorio astigiano, testimoniato anche dalla visita in città dello scorso novembre durante la quale gli è stata conferita la cittadinanza onoraria, e per la Sua statura di grande uomo di pace che quotidianamente richiama ai valori della solidarietà e della fraternità".

