Alessandria si racconta come culla del profumo d'Italia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 MAG - La storia di Paglieri, storica azienda alessandrina di profumi e prodotti per la cura del corpo, si può riassumere con la mostra "100 anni di profumo.

Alessandria, la culla del profumo d'Italia", che sarà inaugurata nel pomeriggio in piazza Marconi, dopo il prequel, stamattina, con l'incontro organizzato in Comune. Una storia lunghissima, con oggi proprietà e management fautori di un piano di investimenti con passaggi importanti costituiti da nuove acquisizioni e la proposta di prodotti destinati a fare crescere l'azienda.

"Ecco perché per i 100 anni di 'Felce Azzurra', Comune e Paglieri, con la partecipazione di Asm Costruire Insieme hanno attivato una stretta e fattiva collaborazione, che parte con questi primi appuntamenti - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante -. In piazza Marconi vivrà un avvincente percorso narrativo con le opere di uno dei maggiori illustratori contemporanei, Stefano Riboli, raccontando l'evoluzione del marchio associato a luoghi e opere caratteristiche di Alessandria. Nei prossimi mesi arriveranno altre iniziative capaci di onorare a dovere questo binomio". Sempre questa mattina a Palazzo Rosso, secondo annullo speciale intanto - dopo il primo il 3 maggio a Roma al ministero delle Imprese e Made in Italy - del francobollo celebrativo. (ANSA).