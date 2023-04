Orso M29 in Val Grande, "mai avuti segnali problematici"

(ANSA) - VERBANIA, 29 APR - Nel parco nazionale della Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola, vive l'orso M29: è un esemplare maschio, ha più di dieci anni ed è arrivato in Piemonte passando dalla Svizzera, dopo essere andato in dispersione partendo dal Trentino. Già nel 2019 era stata segnalata la sua presenza nel territorio, e negli ultimi giorni sono state rilevate alcune impronte nella neve tra la Bocchetta di Vald e il Moncucco, tra la Valle Loana e la Val Grande.

L'animale, spiega il presidente del parco Luigi Spadone, non ha mai dimostrato comportamenti "problematici" e, in tutti questi anni, gli avvistamenti sono stati pochi, a testimonianza del suo carattere schivo. Da Spadone, poi, l'invito agli escursionisti affinché continuino a frequentare il parco senza timore, evitando però di andare a caccia delle impronte dell'animale. "Evitiamo questo tipo di turismo, che non ha senso e non c'entra nulla con il rispetto della natura", le sue parole al quotidiano La Prealpina. (ANSA).