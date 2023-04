Exclusive Brands Torino, più ampia la Rete delle aziende top

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Sette nuove aziende entrano in Exclusive Brands Torino, la rete delle eccellenze del Piemonte nata nel 2011 su iniziativa dell'Unione Industriali Torino: Acetifico Varvello, Candioli Pharma, Codebò, Eurofork, Leone dal 1857, Molini Bongiovanni, Sant'Agostino Casa d'Aste. Aderiscono come partner Aon, Cidimu, Fly Free Airways e Grand Hotel Sitea.

Con i nuovi ingressi la rete - di cui fanno già parte nomi come Pininfarina, Gobino, Costadoro, Gelati Pepino, Galup, Mattioli, Pattern e Quercetti - consolida la presenza nel tessuto imprenditoriale piemontese e arriva a rappresentare 31 aziende, con un totale di quasi 2.000 lavoratori in Piemonte e 500 milioni di euro di fatturato globale, con una quota export media di circa il 50%. "Oggi Exclusive Brands Torino diventa ancora più grande un segnale che ci rende in primis orgogliosi per il percorso fatto fin qui, a dimostrazione della bontà delle l scelte strategiche e i risultati della Rete in questi anni. Il fatto che le nuove aziende e i nuovi partner provengano da settori merceologici fortemente diversi è per noi fonte di orgoglio" commenta Giulio Trombetta, presidente di Exclusive Brands Torino. "Dobbiamo essere all'altezza delle vostre capacità. Etica, ricambio generazionale, dignità del lavoro sono parole d'ordine che meritano il massimo di attenzione. Faremo un protocollo d'intesa per promuovere il marketing territoriale all'estero delle nostre imprese" sottolinea l'assessore regionale Andrea Tronzano. "La Città deve mettere in campo azioni congiunte sfruttando in chiave strategica la risorse del Pnrr" aggiunge l'assessore comunale Paolo Chiavarino.

La rete ha una Carta Etica ha al centro la responsabilità verso le nuove generazioni, il pianeta e le persone. (ANSA).