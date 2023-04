Dogliani ospita il 1/o festival delle Panchine giganti

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Dogliani ospita venerdì 28 e sabato 29 aprile il Primo Festival delle Panchine Giganti, organizzato da Chris Bangle in collaborazione con il Comune in provincia di Cuneo.

Inizio alle 14.30, con un incontro riservato ai promotori delle 286 panchine giganti già installate in Italia nel quale, oltre al fare il punto della situazione, si getteranno le basi per creare una rete di collaborazione tra i vari promotori italiani e stranieri.

Chris Bangle, ideatore del progetto e delle Big Bench, accoglierà i promotori in arrivo da Italia ed Europa (Piemonte, Veneto, Puglia, Sicilia, Spagna, Germania, Scozia) per presentare le case history delle loro panchine.

Il culmine del programma alle 19.30 di venerdì 28, con una festa aperta a tutti gli appassionati, coordinata dal Comune di Dogliani, in piazza Belvedere. (ANSA).