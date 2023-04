Lapo Elkann, all'arbitro di Juve-Napoli regalerei degli occhiali

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus-Napoli.

Sull'argomento interviene anche, via social, Lapo Elkann: "Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l'anno del Napoli. Complimenti". Poi, sempre su Twitter, un altro messaggio: "Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock". Seguono emoticon di faccine che ridono.

Lapo Elkann è stato produttore di occhiali di vario tipo con l'azienda 'Italian Independent'. (ANSA).