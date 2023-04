Torino avrà il commissario per la metro 2

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Il Commissario per la realizzazione della linea 2 della metro di Torino è legge dello Stato. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nell'articolo in questione della legge 41/2023 si legge che "al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario", che "entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto".

"Siamo molto soddisfatti della decisione assunta dal Governo e dal Parlamento - afferma il sindaco, Stefano Lo Russo -. Per Torino significa risparmiare almeno 24 mesi sull'avvio dei cantieri. Davvero una scelta importante per accelerare sull'opera più importante per lo sviluppo della città". (ANSA).