Solvay inaugura ad Alessandria impianto prototipi Aquivion

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 APR - Investiti 9,5 milioni con anche fondi da ministero e Regione, 36mila ore di lavoro, 2,2 chilometri di tubazioni installate e zero incidenti: sono alcuni dei numeri dell'impianto prototipi Aquivion, inaugurato oggi nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo (Alessandria), un'innovativa tecnologia di produzione di materiali per membrane polimeriche, che si integra in una filiera dell'idrogeno verde sostenibile, rinnovabile e carbon free, che punta anche allo sviluppo per l'automotive. Con duplice impatto zero: a monte, usando rinnovabili per stoccare energia nelle batterie a flusso e generare idrogeno a partire dall'acqua negli elettrolizzatori.

A valle, con l'emissione in atmosfera di semplice vapore acquo a seguito della produzione di energia nelle fuel cell.

"L'economia dell'idrogeno sta decollando e, con i materiali realizzati da Aquivion - sottolinea Andrea Diotto, Spinetta Marengo Site Manager - lo stabilimento si pone all'avanguardia" e ad oggi tratta già un prodotto finito da vendere ai clienti.

Brevettato Solvay, è realizzato al mondo in questa configurazione solo nel sito alessandrino, dopo essere stato sviluppato dal Centro ricerca di Bollate (Milano).

"Con l'inaugurazione di questo impianto, il Piemonte conferma la validità e la vivacità imprenditoriale che caratterizza il territorio. Ma anche la capacità di affrontare le sfide della transizione energetica ed ecologica, avviandosi a diventare punto di riferimento europeo per la filiera dell'idrogeno". Così Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente, in una dichiarazione diffusa da Solvay in occasione dell'inaugurazione.

In provincia di Alessandria saranno localizzati tre distributori a idrogeno, individuati nella Zona logistica semplificata, con un'attenzione particolare alla mobilità sostenibile nella logica del retroporto di Genova. (ANSA).