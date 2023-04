Regione Piemonte, un milione di euro a sostegno delle terme

(ANSA) - TORINO, 14 APR - La Regione Piemonte interviene a supporto delle terme con un milione di euro. Lo comunicano il presidente, Alberto Cirio, e l'assessora al Turismo, Vittoria Poggio che, nei giorni scorsi, hanno incontrato i vertici di Federterme.

Nelle prossime settimane, raccogliendo l'appello della federazione che rappresenta anche in Piemonte le principali aziende termali, verrà lanciata una misura del valore di un milione di euro. Avrà una doppia modulazione: 800mila euro saranno destinati a un contributo una tantum a fondo perduto (nel rispetto del de minimis) a favore delle realtà concessionarie delle fonti termali, per il supporto delle attività ordinarie, la promozione delle riaperture stagionali e il ripristino dei flussi turistici e altri 200mila euro, sull'esperienza di successo maturata con i Voucher Vacanza Piemonte sperimentati nel periodo Covid, saranno destinati a voucher utilizzabili dai turisti per la fruizione dei servizi offerti negli stabilimenti termali. (ANSA).