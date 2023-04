Circolo della musica, al via la stagione a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Musica e parole, affermati cantautori e giovani talenti, parole di resistenza: è con queste suggestioni che a Rivoli si inaugura la stagione del Circolo della musica, il progetto musicale della Fondazione Circolo dei lettori.

Il 24 aprile le luci dell'auditorium di Rivoli si accendono con Max Collini e le sue storie di Antifascismo senza retorica.

Dalle parole alla musica con il ritorno di Minoranza d'autore, il collettivo aperto e mutevole fondato da Luciano De Blasi e Ila Rosso nel 2010 con lo scopo di intercettare e diffondere la nuova canzone d'autore dei primi anni Duemila. L'11 maggio è una notte dedicata all'Iran con il reading musicale, letture di Cinzia Spanò e Roberta di Mario al pianoforte, omaggio a Leggere Lolita a Teheran, il libro di Azar Nafisi, così attuale in questi mesi di rivolta e repressione nella Repubblica islamica.

Il 29 maggio arriva a Rivoli Marco Fracasia, uno dei musicisti più interessanti della new wave indie, in uscita con il nuovo singolo Lezione, che mischia arie di dream pop ed elettronica.

Infine due appuntamenti dedicati al talento emergente: il 29 maggio tutte le scuole musicali di Rivoli - Istituto Musicale Città di Rivoli, MusicAvanguardia, Musicalcentro Suzuki Talent - che mettono la musica in Circolo, una sinfonia di accordi che fa suonare i giovani talenti e il 15 giugno, l'Arezzo Wave porta al Circolo della musica le semifinali regionali di Stati Generali del Rock - Arezzo Wave Piemonte con quattro band, che si contenderanno un posto per l'edizione 2023 del più longevo contest d'Italia. (ANSA).