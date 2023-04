Monet on Ice, al Palavela di Torino il 12 gennaio 2024

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Torna a Torino, al Palavela, venerdì 12 gennaio 2024 alle 21, Show on ice by Dimensione Eventi, in collaborazione con l'associazione culturale Dreams.

Lo spettacolo unisce sport, arte e musica dal vivo. La pista olimpionica del Palavela diventa la tela su cui Claude Monet dipinge le sue opere:.

La musica classica dal vivo dell'orchestra è condotta, ancora una volta, dall'Emmy Award Edvin Marton col suo violino Stradivari. (ANSA).