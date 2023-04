Scialpinisti morti in Valtournenche, identificati i corpi

(ANSA) - AOSTA, 02 APR - Con l'arrivo dei rispettivi familiari a Breuil-Cervinia, sono stati identificati ufficialmente i corpi dei due amici torinesi morti travolti da una valanga mentre praticavano scialpinismo sullo Chateau des Dames, nel comune di Valtournenche.

Alle 13.30 è stata la volta di Gabriele Del Carlo, 39 anni.

Consulente per la mobilità, era uno storico attivista del Bike Pride Torino e ha fatto parte dello staff dell'assessorato comunale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità durante la giunta Appendino. Per tre anni e mezzo, tra il 2012 e il 2016, è stato consigliere per il M5s della circoscrizione 8, coordinando la sottocommissione Giovani e integrazione.

Due ore dopo è toccato ai familiari dell'amico, Velio Coviello, 38 anni. Ricercatore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, si era occupato anche del problema del ritiro dei ghiacciai. A partire dagli anni degli studi al Politecnico di Torino, aveva viaggiato molto, per lavoro e ricerche, dal Burkina Faso agli Stati Uniti, passando per il Messico. Per tre anni, dal 2017 al 2020, era stato ricercatore alla Libera Università di Bolzano. (ANSA).