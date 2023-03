Alleanza Clima Lavoro, insieme sindacati e ambientalisti

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Nasce l'Alleanza Clima Lavoro per la giusta transizione e la mobilità sostenibile, promossa dalla campagna Sbilanciamoci!, da Cgil Piemonte, Fiom Cgil, Kyoto club, Motus-E, Transport & Environmente Italia, Legambiente, Wwf Italia, Greenpeace. E' stata presentata a Roma, in una conferenza stampa al Senato.

Si tratta di un tavolo permanente di confronto, elaborazione e proposta d'iniziativa comune tra organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste per promuovere la giusta transizione e la mobilità sostenibile in Italia.

"Provocatoriamente, se vogliamo difendere i posti di lavoro, se vogliamo assumere giovani italiani e non slovacchi, e lo dico al governo dei 'patrioti' di questo Paese, abbiamo bisogno di aumentare le auto elettriche, esattamente il contrario di quello che dice Salvini", ha detto Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte. "Noi abbiamo bisogno di aumentare il mercato interno delle auto elettriche per attrarre capitali, investimenti e, se possibile, un altro produttore.

Un'ultima provocazione: invece di usare gli ammortizzatori sociali come il prepensionamento fai da te o una discarica sociale, noi avremmo bisogno di immaginare che gli ammortizzatori sociali, coniugati nella transizione giusta, possano diventare l'occasione, anche con la riduzione d'orario, per riconvertire luoghi di lavoro, skills professionali per i nuovi lavoratori che arriveranno. Con la transizione si crea lavoro e si difende l'occupazione, a condizione che non si usino strumentalmente i lavoratori come ostaggi e come scudi umani per speculazioni politiche. L'alleanza clima lavoro denuncerà tutti questi ritardi." (ANSA).