Mitsubishi Moonstone, il crossover degli studenti dello Ied

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Progettare il crossover elettrico Mitsubishi del futuro. E' la richiesta che la casa automobilistica giapponese Mitsubishi Motors ha rivolto ai diciassette studenti del Master in Transportation Design dello Ied di Torino introducendo il brief del loro progetto di tesi.

Un concept vehicle a zero emissioni, fortemente orientato alla performance e pronto a soddisfare i criteri di eccellenza in termini di design e di prestazioni 4x4, per attraversare terreni impervi, sia su asfalto sia fuoristrada, ma allo stesso tempo efficiente e rispettoso dell'ambiente. Gli studenti hanno accolto la sfida sviluppando proposte individuali, tra le quali l'azienda ha selezionato una rosa di tre: una è stata scelta come base per lo sviluppo del prototipo. I giovani designer hanno quindi lavorato in team, come in un vero e proprio centro stile, per arrivare a progettare e a realizzare Mitsubishi Moonstone. (ANSA).