In processione al Santuario di Crea contro la siccità

(ANSA) - SERRALUNGA DI CREA, 28 MAR - Processione questo pomeriggio al Santuario della Madonna di Crea, nel Casalese, per chiedere, visto il lungo periodo di siccità, l'arrivo della pioggia. In tanti, dalla diocesi di Casale e non solo, hanno accolto l'invito del vescovo Gianni Sacchi.

Fedeli, amministratori locali, associazioni di categoria agricole si sono ritrovati per l'appuntamento. Presente anche Cristina Bagnasco, direttore di Confagricoltura Alessandria. Al termine della processione, partita dal parcheggio e che ha raggiunto la chiesa, è stato deposto un lume votivo ai piedi della statua della Madonna. (ANSA).