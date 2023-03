Centrale Latte Alessandria-Asti, Ricagni nominato presidente

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 MAR - Il nuovo consiglio di amministrazione della Centrale del Latte di Alessandria e Asti ha nominato presidente il 71enne Carlo Ricagni. Laureato in Giurisprudenza, ha un curriculum di lungo corso nel sistema dell'agricoltura piemontese; è membro di giunta della Camera di Commercio Al-At, dove presiede la Commissione Prezzi, e del CdA della Fondazione Agrion.

"Questa elezione segue i primi 15 mesi di incarico alla mia vicepresidenza - sottolinea Ricagni - Come come obiettivo ci poniamo la realizzazione, entro giugno, di un progetto sostenibile per il rilancio della Centrale. Nonostante i differenti punti di vista emersi tra i soci nelle ultime settimane, nuovo CdA e Presidenza saranno rappresentativi di tutte le componenti sociali, operando per lo sviluppo dell'attività, nell'interesse di territorio, dipendenti, collaboratori. Teniamo comunque in considerazione il lavoro svolto dal precedente Consiglio, che si è trovato ad affrontare momenti estremamente difficili per le imprese. Valorizzeremo il patrimonio di professionalità che già fa parte della Centrale".

