A Torino Cinemautismo, il 2 aprile al Greenwich Village

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Torna Cinemautismo, la prima rassegna cinematografica italiana dedicata allo spettro autistico, alla XV edizione. L'appuntamento è per domenica 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, al cinema Greenwich Village di Torino, ingresso gratuito.

"Arrivare alla XV edizione - commentano i curatori Marco Mastino e Ginevra Tomei - ci emoziona. Fin dall'inizio abbiamo voluto costruire un progetto che permettesse di dare visibilità all'autismo proponendo titoli senza distribuzione in Italia e non possiamo che essere soddisfatti della varietà e della qualità delle pellicole provenienti da tutto il mondo che abbiamo proposto. Se ora c'è una vera esplosione di serie e film in cui si parla di autismo, fino a poco tempo fa la situazione era molto diversa. La conoscenza e la consapevolezza stanno aumentando e, di pari passo, anche le tipologie di opere audiovisive, soprattutto quelle che fanno parte del cosiddetto 'cinema del reale'. Quest'anno ne abbiamo scelte due, una danese e una italiana, che avremo la fortuna di vedere introdotte dai registi".

La rassegna inizia con I mille cancelli di Filippo di Adamo Antonacci, ironico ritratto di Filippo Zoi, un ragazzo autistico con la passione per i cancelli e il disegno. Il documentario delinea, tassello dopo tassello, il complesso universo di Filippo, tra attività giornaliere, ore dedicate al disegno, impegni famigliari e momenti di difficoltà (ore 18 al Greenwich Village). Il film, girato nel 2022 e presentato a numerosi festival, sarà introdotto e commentato dal regista e dal padre di Filippo, Enrico Zoi. La giornata prosegue e si conclude con l'anteprima nazionale di He's My Brother di Cille Hannibal e Christine Hanberg, opera danese che ritrae la vita familiare di Peter, un giovane uomo autistico nato sordo e cieco. (ANSA).