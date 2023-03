La Deejay Ten conquista Torino, 10mila alla prima edizione

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - È stato un fiume colorato di blu e giallo, il colore delle magliette della 10 e della 5 Km, quello che oggi ha pacificamente invaso le strade di Torino, che per la prima volta ha ospitato, con 10mia partecipanti, una delle manifestazioni podistiche ormai diventate 'cult', la Deejay Ten.

La corsa non competitiva ideata da Linus è partita allo scoccare del countdown scandito dal palco dal patron di Radio Deejay e dal Trio Medusa, insieme al sindaco Stefano Lo Russo e all'assessore allo Sport Mimmo Carretta.

Chi di corsa, chi camminando, fra amici, in coppia, con i bambini in passeggino, hanno affrontato all'insegna del divertimento i due percorsi che hanno portato i tanti appassionati lungo le vie del centro, al Valentino e ritorno, dove ad attendere tutti, nessuno escluso, c'era la medaglia rossa della Deejay Ten. "Sono quindici anni che organizziamo le Deejay Ten, - commenta Linus - ne abbiamo ormai quasi una cinquantina alle spalle, in molte città d'Italia… ma una 'prima' così bella non c'era mai stata. Clima perfetto, città bellissima, scorci indimenticabili, ok. Ma la gente.

Meravigliosa, affettuosa, sorridente. Grazie Torino, perché non ci siamo venuti prima?". (ANSA).