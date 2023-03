Valsesia, consumi acqua siano limitati a stretto necessario

(ANSA) - VERCELLI, 24 MAR - "Chiedo ai Comuni di emettere ordinanze chiare per il risparmio idrico, affinché i consumi siano limitati solo agli usi strettamente necessari. Ma soprattutto mi rivolgo a tutti i cittadini chiedendo a ciascuno di impegnarsi con forza e consapevolezza per preservare questa preziosa risorsa". L'appello è stato diramato da Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e sindaco di Quarona (Vercelli). Al momento in Valsesia ci sono alcuni centri con diverse frazioni in difficoltà: da Alagna a Boccioleto, da Cellio con Breia a Mollia, Scopa e poi Quarona, Scopa, Valduggia. Problemi anche nella zona della Valsessera, dove diverse frazioni di Coggiola sono rifornite con autobotte.

Dall'Unione parte la richiesta di evitare di irrigare orti e giardini e di lavare l'auto: "Dev'essere chiaro a tutti che chi non rispetterà queste indicazioni sarà perseguibile civilmente e penalmente - sottolinea Pietrasanta -; se la situazione non migliora dovremo affrontare un'estate complicata, con il rischio concreto di dover affrontare razionamenti e interruzioni". (ANSA).