Università Torino, primi laureati in Medicine and Surgery

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Si è tenuta presso il Polo didattico Universitario San Luigi Gonzaga a Orbassano la prima sessione di laurea in Medicine and Surgery dell'Università di Torino, corso di laurea internazionale totalmente erogato in lingua inglese. I laureandi hanno discusso la tesi davanti alla commissione composta da Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino, dal professore Umberto Ricardi, direttore della Scuola di Medicina, dal professore David Lembo, presidente del corso di laurea, e dai professori Massimo Terzolo e Federico Bussolino, direttori dei dipartimenti universitari del Polo San Luigi Gonzaga.

Il corso di Laurea in Medicine and Surgery, attivo dall'anno accademico 2017-2018 accoglie ogni anno circa 100 studenti, 70 studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 30 studenti non comunitari non residenti in Italia. Il numero dei candidati al test d'ingresso è quasi raddoppiato nell'ultimo anno, si è passati dalle 692 candidature nel 2021 alle 1.134 del 2022. A oggi gli studenti iscritti sono più di 600 provenienti da più di 50 nazionalità.

"È un corso di laurea che rappresenta un modello per la nostra Università nei prossimi anni. Internazionalità ed eccellenza della ricerca sono la chiave del successo di un corso di laurea che sin dal principio è risultato attrattivo per studentesse e studenti provenienti da oltre 50 Paesi del mondo e da ogni continente. Medicine & Surgery si unisce così alle numerose eccellenze di UniTo nel campo della didattica e della formazione avanzata, che sono tappe fondamentali del percorso che ci porterà alla costruzione di un'università davvero pienamente europea" sottolinea il rettore Geuna. (ANSA).