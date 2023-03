Torna alla Gipsy Academy con una masterclass Aurora Ruffino

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Aurora Ruffino, classe 1989, originaria di Druento, uno dei volti più amati della fiction e del cinema italiani, terrà una masterclass sabato 25 marzo alla Gipsy Academy, scuola torinese dove è partito il suo percorso artistico.

La sua carriera è iniziata molto presto. Dalle aule della Gypsy è passata al grande schermo esordendo nel 2010 nel film "La solitudine dei numeri primi", tratto dall'omonimo romanzo del torinese Paolo Giordano. Alla Gipsy parlerà della sua esperienza e darà consigli ai giovani torinesi che si stanno per affacciare al mondo nel mondo dello spettacolo.

"Felice di tornare in Gypsy dopo 14 anni e di poter condividere con i ragazzi la mia esperienza nella speranza che possa essere utile per il loro percorso di lavoro e studio", spiega l'attrice che di recente ha partecipato alla serie record di ascolti "Blackout - vite sospese" in onda su Raiuno per la regia di Riccardo Donna, una produzione Eliseo Entertainment.

