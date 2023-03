Musica: Trampolines' a Venaria, unica data italiana del tour

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Sabato 25 marzo alle ore 21 alla Gospel House di via Druento 274 a Venaria Reale (Torino) concerto dei Trampolines, unica data italiana del loro tour europeo.

Lo spettacolo è all'interno del calendario della rassegna VeNew274, format radio televisivo di concerti e festival di christian music contemporanea dal vivo.

I coniugi Lane e Cary Terzieff., i Trampolines sono una band di Christian Music elettronica statunitense che uniscono alla musica la missione cristiana e quella sociale destinando i loro proventi ad alimentare interventi di alto valore umanitario nei Paesi in difficoltà.

I Trampolines hanno oltre 500.000 followers sui social media, dove hanno collezionato oltre 20 milioni di interazioni.

I loro concerti all'aperto negli USA hanno una media di 50.000 spettatori. Le loro esibizioni hanno toccato oltre 40 stati negli States e oltre 20 paesi in giro per il mondo. (ANSA).