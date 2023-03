In centinaia in coda davanti al negozio temporaneo di Shein

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Nel terzo giorno dall'apertura temporanea continuano le lunghe code davanti alla vetrina di 'Shein', in piazza Carlo Felice 15, nel centro di Torino. La fila, formata soprattutto da molti giovani, ma non solo, parte da sotto i portici, svolta e arriva fino a via Roma.

Sono centinaia le persone che vogliono entrare per acquistare, nel temporary shop, i prodotti dall'azienda e-commerce cinese di abbigliamento femminile, che però vende anche tanti altri prodotti, dagli accessori per la casa a quelli per animali. Il negozio temporaneo chiuderà domenica alle 19.

