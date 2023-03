Colpito da bici, niente locali per i 5 ragazzi arrestati

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Il questore di Torino ha emesso un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento ai pubblici esercizi o ai locali del centro del capoluogo piemontese per i cinque giovani arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Torino, per l'episodio del lancio della bici dalla balconata dei Murazzi del Po, la notte del 21 gennaio, che aveva provocato il ferimento grave di uno studente palermitano di 23 anni.

Il Dacur per i ragazzi, di età compresa tra 15 e 18 anni, avrà la durata di due anni ed è stato adottato "considerata - scrive la questura - la pericolosità sociale dei componenti del gruppo desumibile dalla violenza dell'attività delittuosa posta in essere ed il concreto il pericolo di reiterazione di reati a base violenta, idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica". (ANSA).