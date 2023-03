S.Giovanni Bosco, operative 4 nuove sale angiografiche

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Al quinto piano dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino sono state inaugurate oggi le 4 nuove sale angiografiche che fanno parte dell'area multidisciplinare di Cardiochirurgia Emodinamica e Radiologia Interventistica, su una superficie di 650 metri quadri. Sono attrezzate con 4 angiografi digitali, di cui 2 per impiego di cardiologia interventistica/emodinamica, uno per radiologia interventistica, uno per neuroradiologia diagnostica e interventistica; 2 sistemi Ivus (ecografia intravascolare on line), 4 poligrafi per emodinamica/elettrofisiologia, 1 sistema di monitoraggio con 9 monitori-paziente e 3 centrali, 1 ecografo vascolare/cardiologico.

L'importo complessivo delle tecnologie biomediche è di 2 milioni e 908mila euro, di cui 1 milione e 804mila dal contributo concesso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

"Le nuove sale angiografiche - ha detto Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità - costituiscono un progresso importante per l'intera sanità regionale, assicurando un presidio di alta qualità per la diagnostica dei vasi sanguigni".

La nuova area multidisciplinare - ha osservato Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino - è all'avanguardia perchè aggrega diverse funzioni angiografiche e operative: una funzione cardiologica molto importante, una neurologica e altre funzioni interventistiche radiologiche, tutte inserite in un unico ambiente". (ANSA).