Corto Borsalino in ambasciata Parigi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 MAR - Presentato all'ambasciata d'Italia a Parigi, in anteprima internazionale, il cortometraggio del marchio Borsalino 'Tornando a casa', questa sera in anteprima nazionale, al Cinema Kristalli ad Alessandria.

Di fronte a una platea di autorità e cittadini, l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro, Philippe Camperio, proprietario Borsalino, lo sceneggiatore Giacomo Santucci e il regista Joseph Cardo hanno, più volte, citato la storia del famoso cappellificio alessandrino, fondato da Giuseppe nel 1857. Per il Comune presente il vicesindaco Marica Barrera.

"L'ultima volta che Alessandria è stata a Parigi per un evento di questo tipo era rappresentata da Umberto Eco, invitato a tenere una lezione alla Sorbona. Sono passati un po' di anni da allora - sottolinea Barrera in una nota di Palazzo Rosso - e, per questo, ringrazio Borsalino. La Città da qualche mese ha intrapreso un cammino verso la ricerca di un'identità culturale e condivisa che, partendo dai nostri capisaldi, la renda riconoscibile e meta di un turismo capace di apprezzare le nostre peculiarità. Il marchio Borsalino rappresenta l'eccellenza dell'Italia nel mondo e il suo nome è indissolubilmente legato ad Alessandria". Il legame con Parigi e la Francia è, invece, testimoniato dal Grand Prix, vinto durante l'Esposition Universelle del 1900, importante attestato di qualità che diffuse la fama del marchio in tutto il mondo. "Mi auguro gli alessandrini si sentano orgogliosi di questo lancio del brand a livello internazionale e, questa sera, siano in tanti ad assistere alla proiezione al Kristalli", conclude il vicesindaco. (ANSA).