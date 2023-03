Controlli polizia a Torino, 24 arresti in quattro giorni

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Continuano a Torino i servizi di controllo ordinario e straordinario del territorio, svolti da personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati di polizia con gli equipaggi del reparto prevenzione crimine del Piemonte, in diverse aree cittadine interessate soprattutto da furti ad attività commerciali. Sono stati intensificati i servizi nei quartieri San Salvario, San Donato e Barriera Milano, con quasi cento equipaggi impiegati nell'arco delle 24 ore per garantire un capillare controllo del territorio negli ultimi quattro giorni, 1.931 persone controllate e 973 veicoli. Sono stati effettuati inoltre numerosi i posti di controllo per la prevenzione dei reati predatori, ovvero furti, rapine ed estorsioni.

Sono state arrestate 24 persone, in prevalenza per reati predatori, per spaccio di stupefacenti e per ordini di carcerazione pendenti. Anche in quest'ultimo caso le persone su cui gravava la misura sono state rintracciate in strada. (ANSA).