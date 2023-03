Ai Musei Reali rinasce la Nuvola Rossa di Leonardo Mosso

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Nuvola rossa, l'installazione dell'architetto torinese Leonardo Mosso (1926-2020) rinasce nella Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino. L'installazione è stata donata ai Musei Reali di Torino dagli eredi dell'architetto, artista, fotografo, ricercatore, semiologo, professore torinese.

Nuvola Rossa è una struttura costituita da listelli in legno di tiglio con sezione di 3 millimetri, lunghi 35 cm, dipinti di rosso e uniti da giunti elastici in neoprene. Ideata per il Museo del Risorgimento di Torino, fu realizzata in parti piane nei primi mesi del 1975 alla Ca' Bianca, l'atelier dell'artista a villa Nuytz Antonielli di Pino Torinese, e poi trasportata a Palazzo Carignano dove si realizzò l'unione dei pezzi e il completamento spaziale. L'opera, inserita nel Salone del Parlamento italiano, aveva uno sviluppo complessivo di circa 400 metri quadrati e la realizzazione fu organizzata e coordinata dall'architetto Gianfranco Cavaglià, con la collaborazione di un gruppo di studenti vicini al professor Mosso e, dagli appunti d'archivio, risulta che per il montaggio furono necessarie oltre 1.500 ore.

Leonardo Mosso, uomo di cultura e attivista per la conservazione del patrimonio architettonico del XX secolo, è stato tra i promotori con Maria Adriana Prolo dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino nel 1953 e fondatore nel 1979 dell'Istituto Alvar Aalto, poi Museo dell'Architettura Arti Applicate e Design. (ANSA).