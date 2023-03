Zagrebelsky, dobbiamo difendere la democrazia dalle persone

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - "Democrazia e libertà sono valori ma anche istituzioni difficili da ottenersi ma facili a perdersi". Così la senatrice Liliana Segre ha salutato, in una lettera, l'apertura di Biennale Democrazia al Teatro Carignano di Torino. "Per me è un monito e qualcosa che coinvolge direttamente la nostra responsabilità di cittadine e cittadini, che impone di non adagiarci sul presente. Possono esistere individui liberi ed eguali in quanto esiste la società" ha sottolineato.

"Tempo fa ha detto che bisogna difendere la libertà dalle persone, ma sostituiamo la parola libertà con democrazia.

Viviamo in un'epoca in cui dobbiamo difendere la democrazia dalle persone" ha commentato Zagrebelsky riprendendo una frase della giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran, protagonista del primo incontro di Biennale Democrazia con la giornalista Francesca Mannocchi. (ANSA).