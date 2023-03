La metanfetamina arrivava via posta, due arresti a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - La metanfetamina era dentro ai pacchi proveniente dagli Stati Uniti. Una coppia di nazionalità cinese è stata arrestata dalla polizia a Torino per detenzione illecita di sostanze stupefacente. Oltre 2,700 chili di droga, del tipo 'shaboo', che avrebbe fruttato al dettaglio oltre 1,5 milioni di euro, sono stati sequestrati dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile. Si tratta del sequestro più rilevante di metanferamina mai eseguito in Piemonte dalle forze dell'ordine.

L'operazione, su input della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma, è partita lo scorso febbraio, dopo accurati accertamenti volti all'individuazione di alcuni plichi stoccati presso il deposito merci di una società di consegne nel capoluogo piemontese, dove è stato individuato un pacco che conteneva apparecchi musicali di scarso valore, se paragonato all'elevato costo che era stato sostenuto per la spedizione.

Scoperto che all'interno c'era la droga, gli investigatori hanno aspettato la consegna alla coppia, che è avvenuto in uno stabile nel quartiere 'Barriera di Milano'. A questo punto sono intervenuti e, oltre alla droga contenuta nel plico, hanno scoperto nell'alloggio dei due un vero e proprio laboratorio dove venivano preparate e confezionate le dosi di 'shaboo', alcune delle quali, circa 250 grammi, erano già negli involucri pronti ad essere vendute.

Il proseguo delle indagini hanno portato al sequestro di un altro pacco, contenente un chilo di metanfetamina, sempre indirizzato alla coppia. (ANSA).