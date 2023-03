Al Teatro Alfieri Galà di Primavera Germana Erba's Talents

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Giovedì 30 marzo alle 20.45 al Teatro Alfieri di Torino va in scena il nuovo Galà di Primavera dei Germana Erba's Talents, una serata di musical, danza e teatro con incasso a favore delle borse di studio di questi giovani (che, con il loro Galà furono ambasciatori dello spettacolo dal vivo con pubblico, riaprendo dopo 15 mesi proprio la sala di piazza Solferino). Il Galà è una kermesse che vede protagonisti 141 giovani talenti, dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, ai quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, al mondo dell'operetta, alla danza contemporanea.

I Germana Erba's Talents sono ospiti di molti importanti teatri della regione dal Teatro Alfieri di Asti al Sociale di Pinerolo e hanno tra l'altro inaugurato per più edizioni consecutive il prestigioso Festival Ferie di Augusto al sito archeologico di Bene Vagienna. Lo spettacolo è firmato dai coreografi Antonio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Gianni Mancini e Maria Elena Fernandez, dai registi Luciano Caratto, Simone Moretto, Federico Tolardo, Elia Tedesco e dai vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta.

Il Liceo Germana Erba in oltre venticinque anni di attività ha diplomato oltre 800 allievi. Tra questi, Federico Bonelli primo ballerino dal 2003 al 2022 al Royal Ballet e direttore artistico del Northern Ballet, Leonardo Cecchi, attore e cantante di fama internazionale, amatissimo per il ruolo del protagonista Alex nella serie TV Alex & Co e Haroun Fall, attore impegnato anche sul fronte dell'attivismo che, dopo diversi ruoli teatrali ha ottenuto il primo ruolo da co-protagonista per il piccolo schermo nel 2021 con la serie Zero, la prima serie italiana con un cast principale interamente di colore. (ANSA).