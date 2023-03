Turchia-Siria: offerte Specchio dei tempi oltre 500mila euro

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Ha superato i 500mila euro la sottoscrizione per le popolazioni di Siria e Turchia colpite dal terremoto lanciata dalla Fondazione Specchio dei Tempi. Il numero dei donatori aggiornato a questa mattina è 3.178.

Grazie alle offerte sono stati avviati interventi sia in Turchia (a Defne, una località vicino ad Antiochia) sia in Siria (a Latakia ed Aleppo). Specchio dei tempi (che opera in Turchia con la fondazione gemella Specchio d'Italia) nell'immediatezza del sisma ha spostato una cucina mobile che si trovava a Cernivci, in Ucraina, e che era in quel periodo sottoutilizzata, verso la Turchia individuando la destinazione nel quartiere di Defne, colpito da una impressionante serie di crolli di condomini anche di 7/8 piani. Qui è stata attrezzata un'area notte di emergenza, capace di ospitare oltre un centinaio di brandine. All'esterno è stata sistemata la cucina mobile ed una tensostruttura-refettorio ed è stata attrezzata un'area giochi per i tanti bambini rimasti senza scuola e senza casa. Il secondo passo dell'intervento di Specchio dei Tempi è stato l'avvio dell'allestimento di una tendopoli, d'intesa con i volontari di Renar Sos. che a regime potrà accogliere fino a 500 sfollati. Spe In Siria, invece, Specchio dei tempi, con Terre des Hommes, nelle prime due settimane dopo il sisma è stata privilegiata la distribuzione di kit sanitari e viveri nella zona di Latakia per poi passare alla progettazione e all'assegnazione di casette prefabbricate, nella zona di Aleppo. Le donazioni proseguono online su www.specchiodeitempi.org/sisma, con bonifico bancario intestato a Fondazione La Stampa Specchio dei tempi IBAN: IT67 L0306909 6061 0000 0117 200. Bollettino su Conto Corrente Postale n. 1035683943 InfoSpecchio: Torino, via Madama Cristina 35 (Lun-Ven 10-13); La Stampa: Torino, via Lugaro 21 (orario 9.30-13); Agenzia Centrale di Reale Mutua: Torino, p.zza Castello 113 (Lun-Ven 8.30-12.30/14.45-17.30); Specchio Point: Pinerolo, via del Pino 70 (Mer 9-13). (ANSA).