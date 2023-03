(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 MAR - Alessandria ricorda le vittime delle mafie: oggi, vicino al Monumento ai Caduti, sono stati letti i nomi delle oltre mille persone che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata. L'evento è stato organizzato da Libera Alessandria. E' stato anche osservato, come richiesto da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, un minuto di silenzio per i migranti morti nel naufragio di Cutro (Crotone) il 26 febbraio. (ANSA).