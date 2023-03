Esplode bancomat nel Torinese, ladri fuggono a mani vuote

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Colpo fallito, nella notte, alla filiale Intesa SanPaolo di via Casale a San Sebastiano da Po, nel Torinese. Una banda ha fatto saltare il bancomat ma è stata costretta a fuggire a mani vuote: l'esplosione, infatti, ha danneggiato l'erogatore delle banconote e la porta d'ingresso della filiale ma ha lasciato intatta la cassaforte del sistema che non ha permesso ai ladri di mettere la mani sui contanti.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso. (ANSA).