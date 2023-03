Giustizia: Atg, Città Metropolitana entra tra i soci

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - La Città Metropolitana di Torino è stata accolta dell'Associazione Torino Giustizia (Atg), che, presieduta da Luigi Grimaldi, già presidente vicario della Corte d'Appello di Torino, ha tenuto oggi la sua assemblea nell'aula del Consiglio Giudiziario del Palazzo di Giustizia. Sono state approvate modifiche statutarie, aggiornando all'attualità il novero degli obiettivi e delle finalità dell'associazione; è stato eletto all'unanimità quale vicepresidente Gianni Maria Stornello; sono state concordate modalità per procedere alla predisposizione dei progetti per il prossimo biennio.

L'Atg è "un'associazione senza scopo di lucro, finalizzata a consentire e coordinare, con garanzie di terzietà e indipendenza, progetti di contribuzione alla gestione e al miglioramento dei servizi della giustizia in Torino, nel miglior interesse dei professionisti del diritto, degli utenti delle istituzioni giudiziarie in Torino e della cittadinanza tutta".

Ne sono attualmente soci la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, il Collegio Notarile dei distretti di Torino e Pinerolo, l'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, la Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, Intesa Sanpaolo, Unicredit, l'Università degli Studi di Torino e l'Unione Industriale. (ANSA).