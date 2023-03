Autostrade per l'Italia, aperte iscrizioni a master gratuito

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Prosegue, nel segno della sinergia con le Università, il percorso avviato da Autostrade per l'Italia per formare "nuove leve" e assumere personale specializzato. Con questi obiettivi, Autostrade ha pubblicato il bando per le iscrizioni al Master universitario di II livello in "Ingegneria e gestione integrata delle Reti Autostradali", giunto alla sua terza edizione.

"Il master - spiega Autostrade - è progettato ed erogato in partnership con il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e il Polimi Graduate School of Management (ex Mip), e prevede un contratto di apprendistato di alta formazione della durata di 24 mesi. Un percorso formativo che darà la possibilità a 20 giovani laureati di entrare a far parte del Gruppo".

"Prosegue l'impegno di Aspi per attrarre talenti e formare competenze, dando valore aggiunto al nostro grande piano per la mobilità del futuro" afferma l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi. "Il mercato del lavoro è in continua evoluzione e occorre che le aziende si impegnino in prima linea per trovare la soluzione al crescente fabbisogno di talenti".

Il master mira a rafforzare diverse competenze. Nel settore Engineering, ad esempio, saranno formate risorse specializzate nel presidio delle attività di project management, cost controlling, assistenza tecnica e specialistica nella realizzazione e manutenzione dell'infrastruttura.

Il termine ultimo per le candidature è previsto per il 3 aprile. I candidati devono avere un'età inferiore a 30 anni ed essere in possesso di una Laurea Magistrale (o titolo equivalente), conseguita con una votazione minima di 105/110 in Ingegneria (civile, edile, gestionale, meccanica, per l'ambiente e il territorio, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica o informatica). (ANSA).