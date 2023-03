Ruba e-bike e vino per oltre 3mila euro: arrestato 44enne

(ANSA) - ASTI, 16 MAR - I carabinieri di Canelli (Asti) hanno arrestato un uomo di 44 anni, accusato di aver commesso due furti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, ai danni di un ristorante locale.

Nel gennaio scorso, l'uomo aveva rubato dal magazzino del ristorante una bicicletta elettrica, del valore di diverse centinaia di euro.

I carabinieri, dopo aver notato il presunto ladro girare per Canelli sulla costosa bicicletta, si erano insospettiti e, ricevuta la denuncia del ristoratore, avevano ricollegato i fatti attivandosi per rintracciare l'e-bike e restituirla al legittimo proprietario. L'uomo, però, era tornato nello stesso magazzino per rubare numerose bottiglie di vino pregiato, per un valore di più di 3mila euro. L'identità dell'autore, oltre che dalle indagini, è stata confermata dalle immagini delle telecamere cittadine. L'uomo, con un'ordinanza del gip del tribunale di Asti, è stato arrestato con l'accusa di furto e ricettazione. (ANSA).