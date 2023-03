Spacciavano cocaina e ecstasy al concerto, due arresti

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Sono stati sorpresi mentre vendevano la droga durante un concerto a Lingotto Fiere, a Torino. Un'italiana 23enne e un cubano 26enne, sono stati arrestati per spaccio dagli agenti in borghese del commissariato di polizia Barriera Nizza, che avevano notato la ragazza vicino a dei servizi igienici, avvicinata da un gruppo di giovani, durante la compravendita.

Gli investigatori, dopo avere sequestrato una dose di cocaina appena ceduta in cambio denaro, hanno fermato la 23enne che addosso aveva altre quattro dosi e 525 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 26enne invece è stato bloccato sempre nell'area dei servizi igienici, mentre estraeva dagli slip un sacchetto con all'interno diverse pasticche colorate.

Durante la perquisizione personale sono state sequestrate 62 dosi di ecstasy e 11 di cocaina. (ANSA).