Europa League: Allegri, Chiesa e Fideo solo a gara in corso

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Recuperati in extremis e inevitabilmente non al meglio, Chiesa e Di Maria non saranno tra i titolari della Juventus. "Li abbiamo recuperati stamattina - spiega il tecnico Allegri in vista del ritorno contro il Friburgo in Europa League - e difficilmente partiranno dal primo minuto, ma saranno utili a gara in corso". Chi invece viaggia verso la conferma è Vlahovic: "E' dispiaciuto perché non ha segnato, ma sta bene fisicamente e sono certo che tornerà presto al gol" dice l'allenatore sul bomber serbo a secco da sei gare di fila tra campionato ed Europa League. (ANSA).