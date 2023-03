Carceri: venti agenti polizia penitenziaria in più a Biella

(ANSA) - BIELLA, 15 MAR - Ci sono venti agenti di polizia penitenziaria in più alla casa circondariale di Biella, oltre a un comandante, seppur in missione. "Oggi - spiega il segretario nazionale del Sinappe, Raffaele Tuttolomondo - possiamo affermare che l'attività sindacale svolta ha prodotto i suoi effetti. Non abbiamo mai ridotto il nostro interesse sul tema del carcere; per lungo tempo abbiamo segnalato le difficoltà in cui si era costretti a operare, con l'ulteriore aggravio dei fatti di cronaca che hanno coinvolto gli istituti penitenziari del Piemonte".

"Grazie agli interventi del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del provveditore regionale, Rita Russo, la situazione - aggiunge - in cui versa il penitenziario Biellese è migliorata: finalmente è stato assegnato, seppur in missione, un comandante per il reparto di polizia penitenziaria di Biella, il quale sta già dando prova di competenza e professionalità". (ANSA).