Abilmente, al Lingotto Fiere lezioni di arte tessile

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Trapunto fiorentino, punto pittura, ricamo su tulle, ricamo di Bricco e ricamo Bandera, reticello, macramè, ma anche tessitura su telaio, lavoro a maglia, cucito creativo e patchwork. Ad Abilmente Torino la tradizione e la maestria artigianale passano di mano in mano, sul filo della creatività. Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group torna da domani, giovedì 16 marzo, a domenica 19 marzo a Lingotto Fiere per una nuova edizione, con centinaia di corsi, workshop e laboratori per tutti i gusti e tutte le età, dal patchwork alla calligrafia, dall'uncinetto al cake design.

Grazie alla guida esperta di crafter ed espositori, grandi e piccini potranno decorare biscotti e torte con pasta di zucchero e dipingere frolla, wafer paper e sculture commestibili.

Per chi è appassionato di tessuti, filati, drappeggi e ricami, Abilmente Torino propone l'area speciale Arti di Filo, realizzata con la Corporazione delle Arti, associazione nazionale che rappresenta le cosiddette "arti di filo": ricamo, merletto, tessitura e cucito non sartoriale. "L'associazione è nata nel 2019 e da allora collaboriamo con Abilmente, lavorando in tandem per portare e diffondere le arti di filo in tutta Italia. E non solo: abbiamo diverse collaborazioni attive all'estero, in particolare in Spagna, dove negli anni è nato uno scambio culturale di tradizioni e tecniche legate ai rispettivi Paesi" spiega Adriana Armanni, presidente della Corporazione delle Arti. Ad Abilmente Torino saranno infatti esposte le opere di artiste-tessitrici di diverse nazionalità, oltre che delle associate italiane, che proporranno tanti corsi e dimostrazioni adatti a principianti ed esperti. (ANSA).