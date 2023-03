Dal Piemonte 5 innovatori under 30 di Forbes Italia

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Si chiama CityZ, la start up fondata a Caselle (Torino) nell'ottobre 2022 a Andrea Buri e Igor Milano con Fernando Falcone, Federico Buratto e Alessandro Rivalta, tutti neolaureati, età tra i 22 e i 26 anni. Quattro sono piemontesi e uno pugliese e sono stati inseriti da Forbes Italia nella classifica 2022 del 100 'under 30', i talenti che stanno cambiando il Paese.

CityZ, nata nell'incubatore dell'Università di Torino, ha ideato un sistema che sfruttando le tecnologie IoT e l'intelligenza artificiale permette di rilevare gli spazi liberi e di parcheggiare senza perdite di tempo. Una tecnologia non invasiva che, attraverso un adesivo di circa 2 cm di spessore in cui è contenuto un sensore a batteria, incollato all'asfalto in corrispondenza degli stalli del parcheggio, rileva la presenza di un veicolo all'interno di quello spazio e segnala all'automobilista la possibilità di parcheggiare. "Tutto questo non avviene tramite l'ennesima App, ma integrato nei sistemi di navigazione di Google, nelle app di 'smart parking' già esistenti o in quelle delle amministrazioni comunali. Faremo anche analisi statistiche che permetteranno di prevedere la probabilità di trovare parcheggio in una certa zona", spiega l'amministratore delegato Andrea Buri. "Il primo anno abbiamo coperto le spese con finanziamenti regionali e con alcuni premi vinti, come Talent Garden. Ora cerchiamo un investitore istituzionale o privato per crescere ancora. Puntiamo a raccogliere entro sei mesi circa 300.000 euro per andare avanti nella ricerca e sviluppo e andare sul mercato entro fine anno in una città in particolare. Abbiamo avviato una collaborazione con Movyon del gruppo Autostrade per l'Italia per sviluppare un piano per la nuova mobilità nelle città. Vorremmo finire il 2023 con un team di 8-9 persone per crescere nel 2024". (ANSA).