Alla Questura di Asti al via i corsi per l'utilizzo del Dae

(ANSA) - ASTI, 14 MAR - A partire da oggi alla Questura di Asti hanno preso avvio corsi di formazione/aggiornamento degli operatori della Polizia di Stato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).

I corsi, che saranno svolti nei locali della Questura di Asti, saranno tenuti da istruttori certificati dalla Croce Rossa Italiana di Asti. Nell'occasione l'Unione Industriale della Provincia di Asti ha consegnato in dono alla polizia un'apparecchiatura Dae per implementarne la disponibilità nelle sedi istituzionali e sulle autovetture di servizio.

"I corsi coinvolgeranno tutte le specialità - spiega il questore di Asti, Sebastiano Salvo -. L'Unione Industriale ha messo a nostra disposizione un altro apparato, per coprire anche le esigenze della Polizia Stradale, che spesso interviene in contesti sensibili". (ANSA).